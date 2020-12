C’è un nome nuovo per la squadra di Gattuso, secondo i colleghi di TMW i riflettori sarebbero puntati sul difensore Mario Vuskovic, classe 2001 in forze all’Hajduk Spalato. Offerta da 3,5 milioni da parte del Napoli, che è in attesa della risposta da parte della squadra croata, intenzionata a monetizzare molto di più dalla cessione.

Siamo anche su Google News: per seguire tutte le news sul Napoli Calcio clicca QUI