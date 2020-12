Jorit realizza un nuovo murales per Maradona a Quarto

Il noto street-artist Jorit, tramite la propria pagina Facebook, ha annunciato un nuovo murales dedicato a Diego Armando Maradona. L’opera verrà realizzata a Quarto nello stesso piazzale che dove è stato realizzato già l’omaggio a Marek Hamsik tre anni fa: Ecco quanto postato sul proprio account:

“Tu lo chiamo dio ma io non lo conosco ,vive in cielo il tuo dio e noi siamo in un fosso ,il mio D10 non giustifica le contraddizioni, lui si schiera e combatte, non rimanda al domani, lui non deve incarnare le mie aspirazioni lui mangia con me procediamo a tentoni”.

“Tu lo chiamo dio, ma il mio D10 non vive in cielo non sa neanche volare se ho bisogno di lui non lo devo pregare non divide le acque non moltiplica i pani il mio D10 è la mia pancia e muove lei le mani. ‘Voglio diventare l’idolo dei ragazzi poveri di Napoli, perché loro sono come ero io a Buenos Aires'”.