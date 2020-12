Esonero Gattuso dopo il pareggio con il Torino? Il Napoli indubbiamente non vive un buon momento: solo un punto nelle ultime tre ne hanno ridimensionato le ambizioni nei confronti del gruppo di testa. Certo, l’obiettivo prioritario resta il quarto posto, ma nelle ultime tre uscite anche quello si è un po’ sgonfiato. Due scontri diretti persi, uno immeritatamente e l’altro senza quasi scendere in campo, e il pareggio insipido contro il Torino. Non ci si aspettava che si risolvessero i problemi tattici ieri sera, ma dal Napoli era lecito chiedere e doveroso auspicarsi quanto meno una reazione d’orgoglio.

ESONERO GATTUSO IMPROBABIILE

Che non si è vista. Sui social si urla a gran voce l’esonero di Gattuso e l’hashtag #GattusoOut è tornato tra le tendenze per i tifosi del Napoli. Ma è davvero possibile (o giusto) un eventuale esonero del tecnico calabrese? No. Risposta semplice e secca. Gennaro Gattuso non rischia la panchina e anzi i discorsi per il rinnovo fino al 2023 vanno avanti.

Forse potrebbero essere messi in stand-by, ma attualmente la guida tecnica resta salda al suo posto come timoniere. Gattuso non lascerà Napoli e l’intenzione, reciproca, è di proseguire insieme. Nelle ultime ore si sono diffuse voci di dimissioni che lui stesso, nel discorso di ieri dopo la partita con il Torino, ha smentito tra le righe.

MIASTENIA

La miastenia, problema all’occhio di cui soffre da anni, non gli dà tregua, lo attanaglia già da alcune settimane nuovamente. Ma Rino non intende mollare e l’ha dichiarato a chiare lettere. Gattuso non rischia l’esonero perché, di fatto, rispetta gli obiettivi che gli sono stati dati: quello di portare il Napoli al quarto posto. La rosa forse meriterebbe di più, ma per ripianificare con più serenità il quarto posto, l’accesso alla Champions, risulta fondamentale. Un altro anno senza rischierebbe di ridimensionare il Napoli anche a livello societario e aumentare il gap con il gruppo di testa.

Ecco perché serve una reazione imminente ed ecco perché Gattuso, anche se finirà indubbiamente la stagione, non è sicurissimo della conferma il prossimo anno. Se dovesse portare il Napoli nuovamente in Champions e aggiungere la Supercoppa il 20 gennaio (conquistando così due trofei) anche le ombre sul rinnovo si tramuterebbero in luce. Significa che non ci si deve preoccupare? Al contrario, il Napoli visto ieri mette i brividi. Qualche colpa Gattuso ce l’ha, indubbiamente, il possesso sterile e le trame di gioco assenti negli ultimi venti metri non possono essere riconducibili solo alle motivazioni dei calciatori. Ma di esonero non si parla.

SARRI NAPOLI

Il nome più cercato, per la panchina, dalle illusioni social, è quello di Maurizio Sarri. Il suo ritorno attualmente è solo fantasia: per i rapporti con De Laurentiis, per la difficoltà che avrebbe anche lui nel ricreare un modello di gioco simile a tre anni fa, per il contratto da 6 milioni che lo lega ancora alla Juventus. Insomma, l’avvicendamento più in voga sui social, ad oggi, è solo fantasia.