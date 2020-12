FORMAZIONI NAPOLI TORINO – Il Napoli affronterà il Torino in occasione della 14ª giornata di Serie A. La partita si giocherà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, casa dei partenopei, mercoledì 23 dicembre 2020 alle ore 20:45.

Sarà un match estremamente importante per entrambe le squadre. Il Napoli dovrà riscattare ancora una volta un risultato negativo, stavolta conseguito nella partita contro la Lazio, andata in scena all’Olimpico e che ha visto la sconfitta degli azzurri per 2 reti a zero. Il Torino dovrà provare a compiere uno sforzo per salvarsi dalla zona retrocessione e guadagnare così punti preziosi che potranno garantirgli la salvezza.

Negli scontri diretti tra le due squadre è possibile notare un trend alquanto interessante, tutti si sono conclusi o con la vittoria del Napoli o con un pareggio. In particolare l’ultimo, disputatosi nel febbraio del 2020, ha visto la vittoria degli azzurri, che si sono imposti sui granata per 2 reti ad 1.

Formazioni Napoli Torino

Nella bufera che circonda gli azzurri ecco arrivare uno spiraglio di luce per mister Gattuso che ritrova Insigne dopo la squalifica. La brutta notizia è la perdita di Lozano, il miglior realizzatore tra le fila del Napoli a quota 6 reti in Serie A. L’azzurro è fuori a causa di un infortunio rimediato nell’ultimo scontro con la Lazio. A fargli compagnia anche Mertens e Osimhen, anche loro infortunati. Per tale motivo di ipotizza Politano prima punta con Politano sulla destra. A centrocampo Bakayoko e Demme. Ghoulam e Di Lorenzo dovrebbero giocare come terzini davanti a Meret, al centro Manolas e Maksimovic. Assente anche Koulibaly per un problema muscolare.

Per i granata in attacco ci sarà Zaza insieme a Belotti, con Lukic sulla trequarti davanti a Meitè, Rincon e Linetty. In porta potrebbe esserci una conferma per Milinkovic-Savic. In difesa Izzo, Nkoulou, Bremer e Rodriguez. Tra gli assenti figurano Lyanco causa squalifica, out anche Bonazzoli, Ansaldi e Murru.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Ghoulam; Demme, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Petagna.

TORINO (4-3-1-2): Milinkovic-Savic; Izzo, Nkoulou, Bremer, Rodriguez; Meitè, Rincon, Linetty; Lukic; Zaza, Belotti.