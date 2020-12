Inzaghi: “Ottima prestazione contro una squadra che veniva da una sconfitta immeritata, abbiamo meritato di vincere per l’atteggiamento”

Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky nel post partita di Lazio-Napoli, conclusa 2-0 all’Olimpico:

“Solo le grandi sfide animano la Lazio? Vedendo l’atteggiamento di stasera può venire questo dubbio, ma dobbiamo dire che abbiamo perso tanti punti importanti in campionato. L’abbraccio con Luis Alberto? Sono stati due giorni e mezzo di analisi, perché in campionato ci manca qualcosa ma sappiamo di avere delle potenzialità. Indipendentemente da questo, c’è un ottimo rapporto con lui e con tutti gli altri.

Io voglio soffermarmi su tutta la squadra, ho chiesto un’ottima prestazione contro una squadra che veniva da una sconfitta immeritata. Avevamo assenze importanti, noi e loro, ma abbiamo meritato di vincerla per atteggiamento assunto. Va sempre rimarcato che al di là del cammino europeo, fatto nel migliore dei modi, abbiamo avuto dei problemi, anche perdendo molti calciatori causa Covid, che hanno impedito di fare delle rotazioni che potevano essere utili.

Nonostante tutto dobbiamo mantenere questo atteggiamento e questa voglia che abbiamo messo in campo stasera. Con il presidente lavoriamo insieme da tanti anni e c’è un rapporto che va al di là del calcio. Sapete cosa significa per me la Lazio, si vedrà col tempo. Reina? Sta facendo benissimo, in questo momento non sarebbe giusto accantonarlo perché sta dando una grossa mano e merita di stare in porta per il lavoro che sta facendo”.