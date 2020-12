Il Mattino – Ricorso Juve-Napoli, la FIGC non si è costituita

Grossa novità riguardo il ricorso del Napoli per la gara non giocata contro la Juventus. Ecco quanto rivelato dal portale de Il Mattino:

Una novità a pochi giorni dalla riunione del Collegio di garanzia dello Sport presso il Coni, chiamato martedì 22 dicembre presso la sede di Roma a decidere sul ricorso del Napoli che chiede l’annullamento della pesante sentenza emessa da due tribunali della Figc per non avere giocato il 4 ottobre a Torino la partita contro la Juventus (sconfitta a tavolino per 3-0 e un punto di penalizzazione). La Figc, infatti, non si è costituita entro la mezzanotte di giovedì 17 dicembre e quindi non ha potuto produrre memorie su questo caso, scoppiato sabato 3 ottobre, quando il club di De Laurentiis venne obbligato da due Asl a non partire dall’aeroporto di Capodichino perché c’erano stati due casi di positività al Covid-19, Elmas e Zielinski, e i loro compagni erano stati obbligati a restare a casa.