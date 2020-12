DPCM Natale – Alla fine è stata scelta la linea dura, è stata presa una decisione rigida. Per evitare una terza ondata e per scongiurare ricongiungimenti e assembramenti, il Governo non ha voluto concedere troppe libertà ai cittadini.

Dopo un confronto molto acceso e durato ben cinque ore, a Palazzo Chigi, il Governo ha deciso di imporre la zona rossa nazionale dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi. Ci sono però alcune deroghe per quanto riguarda gli ospiti e gli under 14.

DPCM Natale, quali giorni zona rossa e quali giorni zona arancione?

Quali giorni si potrà uscire di casa e quali no? Facciamo chiarezza. Fino al 24 dicembre, ogni regione avrà il proprio colore (la Campania è ancora zona arancione). A partire dalla vigilia di Natale, tutta la penisola sarà zona rossa.

I giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre, 1° gennaio, 2, 3, 5 e 6 saremo tutti in zona rossa. Bar, ristoranti e negozi resteranno chiusi e si potrà uscire di casa solo per comprovate necessità (lavoro o salute) e con l’autocertificazione.

Nei giorni feriali, quindi 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, l’Italia sarà zona arancione. Saranno sempre chiusi bar e ristoranti ma riapriranno i negozi e si potrà uscire di casa senza autocertificazione. Non ci si potrà spostare in un altro Comune, a meno che non si tratti di centri al di sotto dei 5mila abitanti e ci si potrà spostare per un raggio massimo di 30 chilometri.

In tutto, sono dieci giorni di lockdown totale e quattro di parziali chiusure.

DPCM Natale, deroghe ospiti e under 14

Ma si potrà invitare qualcuno a casa durante le festività? Sì, massimo due ospiti senza contare gli under 14. Tutti dovranno essere muniti di autocertificazione.

Su questa decisione c’è stato uno scontro tra il Premier Conte e i vari ministri. Il Presidente del Consiglio voleva estendere questa deroga agli under 18, ma alla fine varrà solo per chi ha meno di 14 anni.

DPCM Natale, quando parlerà Conte?

Il Premier Conte ha tenuto questo vertice con i capi delegazione di maggioranza e il ministro Boccia. Proprio i ministri Roberto Speranza, Dario Franceschini e Francesco Boccia hanno voluto estendere la zona rossa fino al 6 gennaio. Conte non voleva andare oltre il 3.

Adesso ci sarà il confronto tra il Premier e le Regioni e in serata, dopo questo confronto, Conte parlerà alla nazione e spiegherà tutti i punti del nuovo DPCM.