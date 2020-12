DOVE VEDERE LAZIO NAPOLI – Neppure il tempo di metabolizzare i risultati della scorsa giornata, che la Serie A torna subito in campo. In questo fine settimana andrà infatti in scena la 13ª giornata di campionato, la penultima del 2020. Gli azzurri, dopo la sconfitta rimediata in trasferta contro l’Inter, dovranno vedersela contro la Lazio allo Stadio Olimpico di Roma. La partita si giocherà domenica 20 dicembre alle ore 20:45.

Si affronteranno due squadre affamate di punti, soprattutto dopo l’ultima giornata di campionato. Da una parte ci sarà il Napoli, che certamente vorrà vendicare l’ultima sconfitta contro i nerazzurri, dall’altra parte la Lazio che sta vivendo uno dei peggiori avvii di stagione in assoluto.

La squadra di Simone Inzaghi al momento si trova al 9º posto in classifica con 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte. Gli azzurri si trovano invece al 4º posto con 23 punti, a cinque lunghezze di distanza dal Milan capolista.

QUI LE PROBABILI FORMAZIONI DEL MATCH

Dove vedere Lazio Napoli

Come detto in precedenza, la sfida tra Lazio e Napoli andrà in scena domenica 20 dicembre allo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45. Ma dove sarà possibile vedere il match degli azzurri? Sky o DAZN?

La sfida di Serie A tra Lazio e Napoli sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport. Ad introdurre e commentare il match, come di consueto, ci sarà un ampio pre e post partita con tante interviste ai protagonisti della sfida e commenti in studio.

Se non siete a casa, non temete, perchè il match sarà fruibile anche in streaming. Gli abbonati Sky avranno la possibilità di seguire il match su Sky Go attraverso un pc, notebook, tablet o smartphone. In alternativa la partita potrà essere vista anche su Now Tv, un servizio live e on demand di Sky, disponibile mediante l’acquisto di uno dei pacchetti proposti dall’emittente televisivo.