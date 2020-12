FORMAZIONI INTER NAPOLI – Dopo aver battuto la Sampdoria nell’ultima sfida al San Paolo per 2 reti ad 1, gli azzurri si preparano già alla prossima sfida di campionato. Stavolta la compagine di Gattuso dovrà vedersela contro l’Inter a San Siro, la partita valida per la 12^ giornata di Serie A è prevista per mercoledì 16 dicembre con calcio d’inizio alle ore 20:45.

Sarà una partita fondamentale per entrambe le squadre, inseguitrici del Milan, rispettivamente a 24 punti per l’Inter e 23 per il Napoli. Entrambe, inoltre, hanno sperimentato lo stesso percorso nell’ultima partita di campionato, vincendo di rimonta rispettivamente contro Cagliari e Sampdoria. L’Inter si trova al momento al secondo posto in classifica e gode di una striscia di risultati positivi. I nerazzurri hanno vinto consecutivamente contro Sassuolo, Borussia M e Bologna. Poi è sopraggiunto il pareggio contro lo Shaktar e infine la vittoria contro il Cagliari. Il Napoli si trova al momento al terzo posto in classifica ma alle spalle ha un percorso estremamente altalenante. Gli azzurri hanno conseguito una vittoria contro la Roma e successivamente un pareggio con l’AZ Alkmaar. Poi è sopraggiunta la vittoria contro il Crotone, un altro pareggio con la Real Sociedad e infine l’ultima vittoria contro la Sampdoria.

Negli ultimi scontri diretti tra le due squadre in campionato, l’Inter è riuscita a battere il Napoli lo scorso gennaio per 3-1, così come nell’ultima partita disputatasi al Meazza lì dove i nerazzurri hanno vinto per 2-0 contro i partenopei.

FORMAZIONI INTER NAPOLI

Con Hakimi in dubbio, si preannuncia Darmian sulla fascia destra. A centrocampo Eriksen potrebbe partire ancora da titolare, data l’assenza di Vidal e la condizione non al meglio di Sensi. Lautaro Martinez tornerà a fare coppia con Lukaku in attacco, mentre in difesa ci saranno Skriniar, De Vrij e Bastoni. Ad Handanovic il compito di proteggere la porta.

Per il Napoli partiranno dal 1’ Lozano, Bakayoko e Mario Rui. Mertens e Insigne guideranno l’attacco, vista l’assenza di Osimhen. Manolas e Koulibaly in difesa con Di Lorenzo confermato sulla fascia destra.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lukaku, Lautaro Martinez.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne: Mertens.