L’infortunio Acerbi preoccupa la Lazio. Un altro tonfo interno per i biancocelesti che, malgrado un girone di Champions ottimale terminato da imbattuti, contro squadre del calibro di Borussia Dortmund e Zenit, in campionato non riesce a trovare continuità. Dopo l’Udinese, anche il Verona passa all’Olimpico. L’Hellas trova tre punti pesantissimi in trasferta dopo aver battuto anche l’Atalanta e pareggiato con Juventus e Milan.

INFORTUNIO PER FRANCESCO ACERBI IN LAZIO-VERONA

La vittima ora è la Lazio, trafitta da Tameze. Due goal rocamboleschi, a dire il vero, quelli della squadra di Juric. Il primo è un autogoal di Lazzari che devia fortuitamente a rete un tiro-cross dalla sinistra di Dimarco. Il pari della Lazio è una perla di Caicedo, ma serve a poco: un retropassaggio sciagurato di Radu spiana la strada ad Adrien Tameze. L’ex centrocampista di Nizza e Atalanta dribbla Reina e deposita in rete. Gli assalti della squadra di Inzaghi non portano frutti: Silvestri si supera e il Verona porta a casa i tre punti. Piove sul bagnato, però, in casa Lazio. Un problema fisico ha infatti costretto al forfait Francesco Acerbi.

Infortunio per lui, costretto al cambio al 28′. Si è toccato il ginocchio, sembra però un problema muscolare: al suo posto in campo Hoedt. Clamorosa notizia per la Lazio: delle ultime 152 partite, Acerbi ne aveva saltate appena 3. Un highlander. Ora, però, l’infortunio di Francesco Acerbi preoccupa e non poco Inzaghi. Prima del 2020 la Lazio giocherà ben tre partite, tra cui anche contro il Napoli. Se i tempi di recupero saranno giudicati lunghi, l’esperto difensore biancoceleste e della nazionale italiana potrebbe saltare la gara con gli azzurri, Lazio-Napoli, prevista per domenica 20 dicembre alle 20.45.

Anche il Napoli avrà un’assenza pesante contro i biancocelesti: Victor Osimhen infatti salterà le prossime partite e sembrano ridotte al lumicino anche le speranze di vederlo in campo il 23 dicembre contro il Torino. L’attaccante nigeriano, che ha subito una lussazione alla spalla in nazionale contro la Sierra Leone, potrebbe tornare direttamente nel 2021. Sente infatti ancora dolore e non è chiaro quando potrà tornare ad allenarsi con i compagni e a giocare.