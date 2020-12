Iezzo: “Petagna è un attaccante di buon livello, cerca di mettere il compagno in condizione di fare gol. Quagliarella? Sarà sicuramente emozionato”

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi su Andrea Petagna e sull’ex compagno di squadra Fabio Quagliarella, domani avversario del Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Ecco le sue dichiarazioni:

“Il Petagna visto anche in altre squadre rispetto ai suoi colleghi è un giocatore che ama defilirarsi. È un attaccante di buon livello che cerca anche di mettere il compagno in condizione di fare gol. Cavani era un fenomeno ed era molto più egoista rispetto a Petagna. All’inizio ero un po’ scettico su di lui, ma devo dire che Petagna è arrivato con grande umiltà e quando gioca trova sempre il modo per calciare in porta.

Sicuramente sarà una partita sentitissima da Fabio, Diego per tutti i napoletani è stato un punto di riferimento. Spero che resti emozionato per tutta la partita e ci lasci i tre punti”.