Rubano in casa di Paolo Rossi: malviventi in azione durante i funerali

Furto in casa di Paolo Rossi, ha del clamoroso la notizia che arriva da Bucine, in provincia di Arezzo. Nel corso del funerale dell’ex campione, che si è tenuto a Vicenza, la moglie Federica ha fatto una scoperta che l’ha fatta rabbrividire. La casa è stata svaligiata e pare che i malviventi abbiano agito proprio durante le esequie per Rossi.

I rilievi della Polizia scientifica sono in corso. Per entrare nell’abitazione i ladri avrebbero forzato una finestra. Avrebbero poi portato via un orologio appartenuto proprio a Paolo Rossi, oltre ad un centinaio. di euro circa. La moglie Federica però ancora deve effettuare un rilievo preciso su cosa sia stato rubato effettivamente.