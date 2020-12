Esonero Giampaolo ormai davvero ad un passo. La sconfitta contro l’Udinese nel secondo anticipo del sabato di Serie A potrebbe seriamente costare carissimo all’allenatore del Torino. Che, già nei prossimi giorni, potrebbe non sedere più sulla panchina granata. Il Torino è penultimo, ha racimolato sei punti in undici partite e subito 27 goal. Dopo la rimonta subita con la Juventus sabato scorso, all’89’, è arrivata un’altra cocente delusione.

ESONERO GIAMPAOLO

Contro l’Udinese la gara si è messa subito in salita, con la rete di Pussetto nel primo tempo. Nella ripresa succede di tutto: prima il Gallo Belotti chiama i suoi a centrocampo per un discorso, poi il Toro va sotto di due. A bersaglio va De Paul. L’Udinese però si concede due distrazioni e nel giro di un minuto il Toro la pareggia: al 66′ segna Belotti e un minuto dopo bissa Bonazzoli su assist di tacco del gallo. Il pari dura appena due minuti: assurdamente l’Udinese si riporta in avanti, il match-winner è Nestorovski. E ora per Giampaolo è notta fonda.

L’esonero potrebbe arrivare presto malgrado le parole rassicuranti di Cairo: “Vogliamo aprire un ciclo con lui”, aveva dichiarato il presidente del Torino. Ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti e l’addio potrebbe essere un’ipotesi serissima. Oltre a Giampaolo, già esonerato lo scorso anno dal Milan, potrebbe saltare anche il direttore sportivo Vagnati.

NUOVO ALLENATORE TORINO

Chi subentrerebbe, nel caso, sulla panchina del Torino? I nomi, già anticipati in settimana, sono quattro. Ci sono due soluzioni più a medio-lungo termine come Roberto D’Aversa e Leonardo Semplici. Il primo è stato esonerato dal Parma al termine della scorsa stagione, il secondo non si è seduto in panchina dopo l’esonero alla SPAL, su cui aveva però ben figurato nei precedenti tre anni. Con loro si potrebbe puntare a costruire qualcosa di duratura.

Soluzioni da traghettatore, invece, le piste che porterebbero a Davide Nicola e Moreno Longo. Il primo ha salvato il Genoa, il secondo non ha ben figurato a Torino ma, da granata doc, accetterebbe volentieri e sarebbe una soluzione rapida come tappabuchi per Cairo. Che, intanto, vede aumentare a dismisura il grado di livore dei tifosi contro di lui: le contestazioni vanno avanti da tempo, gli episodi più caldi si sono verificati durante la settimana. Il Torino ora non può più sbagliare perché l’ombra della Serie B incombe: quale sarà il suo destino?