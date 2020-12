Trevisani: “Il Napoli è arrivato primo nel girone più difficile di questa Europa League. Real Sociedad squadra scomodissima da affrontare”

Nel corso del postpartita di Napoli-Real Sociedad, il giornalista e telecronista di Sky, Riccardo Trevisani, ha commentato la qualificazione degli azzurri ai sedicesimi di Europa League.

“Il Napoli chiude al primo posto il girone più difficile di questa Europa League ed è festa grande. La Real Sociedad è venuta al San Paolo senza David Silva e Oyarzabal, come se il Napoli dovesse rinunciare a Zielinski e Osimhen. È una squadra scomodissima da affrontare. Visto che è in lotta per il campionato, poteva rinunciare all’Europa League e invece ha fatto una grande partita e ha segnato il gol del pari a pochi minuti dalla fine“