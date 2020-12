Maradona, in Argentina si pensa ad una moneta con la faccia del Pibe de Oro

La sfida di domani sera contro la Real Sociedad sarà la prima per il Napoli allo stadio Dego Armando Maradona. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport continuano gli omaggi al genio del calcio da Napoli all’Argentina, dove si pensa ad una moneta emessa dallo stato con la faccia del Pibe de Oro. Ecco quanto riportato:

“A Napoli gli hanno intitolato lo stadio ed una fermata della cumana. Stanno pensando a delle statue in onore del Pibe de Oro e prima o poi l’idea diventerà realtà, come vorrebbe il suo manager, Stefano Ceci. Nel 2021 in Argentina si discuterà per la moneta statale con su la faccia di Maradona, affinché il suo ricordo sia per sempre“.