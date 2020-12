Champions League, Manchester United eliminato: può incrociare il Napoli

Dopo le partite di stasera, l’edizione 2020-2021 della UEFA Champions League comincia a dare i suoi primi verdetti, e alcuni di questi sono a dir poco clamorosi. Quello che più colpisce riguarda il Manchester United, che ha perso inaspettatamente per 3 a 2 la sfida qualificazione contro i tedeschi del Lipsia.

La sentenza per i Red Devils è amarissima, e si traduce in eliminazione e “retrocessione” in Europa League. Questo è un dato che ovviamente interessa (e per certi versi, preocuppa) anche il Napoli. In caso di qualificazione, infatti, la squadra di Gattuso potrebbe incrociare proprio il Manchester United ai sedicesimi di finale di Europa League. Uno scenario che potrebbe complicare e non poco il cammino degli azzurri nella competizione europea.