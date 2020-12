Qualificazioni Mondiali in Qatar 2022: Italia nel Gruppo C con Svizzera, Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania

Alle 18:00 a Zurigo sono andati in scena i sorteggi per le qualificazioni al Mondiale di calcio 2022 che si terrà in Qatar. Gli azzurri dopo aver fallito la qualificazione nel 2018 per i Mondiali in Russia con Ventura cercano il riscatto per ridare lustro al calcio dello stivale.

Gli azzurri di Roberto Mancini sono stati sorteggiati nel Gruppo C con la Svizzera, l’Irlanda del Nord, Bulgaria e Lituania. L’Italia è stata inserita in un raggruppamento da cinque essendo impegnata nella Final Four di Nations League nell’ottobre del prossimo anno assieme a Spagna, Francia e Belgio. Le qualificazioni per il Mondiale inizieranno il 24-25 marzo 2021 per concludersi fra il 14 e il 16 novembre 2021.

Si qualificano direttamente ai Mondiali le dieci prime classificate dei raggruppamenti mentre le seconde e le due migliori vincitrici della Nations League 2020-21 non qualificate verranno sorteggiate in tre percorsi di spareggio (dal 24 al 29 marzo 2022), che prevedono una semifinale unica e una finale. Le tre vincitrici si qualificheranno per Qatar2022.