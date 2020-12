BOMBA CASORIA – Grossa paura nella notte nel comune di Casoria, nella provincia di Napoli. Un ordigno è esploso in via Guglielmo Marconi e via Piemonte, distruggendo le saracinesche di molti negozio, e non solo, della Galleria Marconi. L’esplosione della bomba ha ovviamente spaventato i cittadini del comune napoletano e molti si sono riversati in strada per capire cosa fosse successo. La bomba, infatti, ha causato danni alle strutture e alle automobili parcheggiate nei pressi dell’esplosione. Per fortuna, però, nessuna persona è rimasta ferita.

LE FOTO

Ecco le foto scattate dal nostro inviato di SpazioNapoli Pasquale Giacometti:

BOMBA CASORIA, le ipotesi

Non si esclude nessuna ipotesi, stando anche a quanto riferito da Fanpage.it. Ecco quanto raccontano i nostri colleghi:

Alle forze dell’ordine spetta ora il compito di individuare i motivi dietro l’esplosione: non si esclude nessuna ipotesi, neppure quella legata alla criminalità organizzata e al racket. Insomma, un segnale con la riapertura dei negozi d’abbigliamento in zona arancione avvenuta da meno di 24 ore. Ancora da quantificare anche i danni, che purtroppo però paiono essere ingenti, visto che come detto la bomba ha devastato gli ingressi di gran parte dei negozi che sorgono nella galleria commerciale.