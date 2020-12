NAPOLI FEMMINILE – Beffa nel finale, non basta il gioiello di Huchet: la Juventus rimonta 1-2 con Alves e Girelli

Un tempo per parte, ma alla fine il Napoli Femminile deve soccombere per 1-2 al cospetto della Juventus. Il primo tempo vede in campo una sola squadra: il Napoli. Ferocia, agonismo e soprattutto giocate di alto livello. Le azzurre annullano il gap in classifica e, anzi, si mostrano addirittura superiori alle bianconere.

Zero i tiri in porta concessi dalla squadra di mister Marino a Bonansea e Girelli, i due centravanti anche della Nazionale italiana. Il Napoli sfiora la rete con Errico, sul quale si supera il portiere della Juventus, Bacic. L’estremo difensore ospite si ripete sul tiro da fuori area di Huchet, respinto in calcio d’angolo. Il portiere della Juventus deve però arrendersi sull’ennesimo tentativo di Sarah Huchet dalla distanza che con un gran destro infila la porta di Bacic.

Il Napoli, purtroppo, si ferma qui. Nella ripresa in campo c’è solo la Juventus, che si divora il pareggio con Bonansea. Il centravanti bianconero entra in area servito in profondità, salta il portiere azzurro Mainguy ma a porta vuota calcia clamorosamente a lato. Il pareggio arriva poco dopo a causa di un grave errore di Huynh che in area non riesce a spazzare il pallone: la sfera viene raccolta da Maria Alves che da pochi passi deve solo spingere in rete. Nel finale arriva anche la beffa per il Napoli. Contatti in area e rigore trasformato da Girelli. La gara finisce qui, con le azzurre che recriminano per un penalty non concesso dal sig. Cosso di Reggio Calabria. Rammarico per il Napoli che resta ultimo in classifica con 1 solo punto. Prossimo incontro ancora al Caduti di Brema con il Verona.