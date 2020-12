Brutte notizie per la Real Sociedad: lesione muscolare per Oyarzabal

Brutte notizie per Imanol Alguacil. Mikel Oyarzabal, la stellina classe ’97 della Real Sociedad, già a quota sette reti in stagione, ha subito una lesione muscolare e non dovrebbe recuperare per la decisiva sfida d’Europa League col Napoli.

A renderlo noto sono stati gli spagnoli attraverso un comunicato ufficiale sul loro sito. A meno di clamorose sorprese, il talento spagnolo non scenderà in campo nel match di Napoli in programma giovedì alle ore 18:55.