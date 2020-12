TERREMOTO NAPOLI – Dopo le scosse di terremoto avvenute nel Centro Italia e in Calabria, anche in Campania è stata avvertita in serata.

Secondo quanto riportato da INGV, la scossa è avvenuta alle 20:23, l’epicentro è a Pozzuoli con magnitudo di 1.8 e profondità di 2 km. Di seguito quanto evidenziato da Fanpage:

“La scossa è stata preceduta da un forte boato, che ha messo in agitazione coloro che l’hanno avvertito. Il terremoto è stato maggiormente avvertito nella zona alta della città flegrea, dove sorge il Vulcano Solfatara, ma l’evento sismico è stato talmente consistente da essere stato avvertito anche nella zona dell’Anfiteatro Flavio, in quella del lungomare di via Napoli e addirittura ad Arco Felice, quartiere periferico della città dei Campi Flegrei”.