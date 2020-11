Insigne: “Ci tenevamo a fare risultato per Maradona e per la città che soffre per la sua perdita”

Autore di un gol e di un assist, di una splendida gara, Lorenzo Insigne ha trascinato il Napoli alla vittoria, contro la Roma, per 4-0. Il capitano azzurro, a fine gara, interviene ai microfoni di Sky:

“La scomparsa di Maradona? Sicuramente ci ha dato una spinta in più perché è venuto a mancare il nostro idolo e fa male. Oggi ci tenevamo a fare una buona prestazione e fare risultato per lui e per tutta la città che sta soffrendo questa perdita.

Sorpreso dal risultato? Io penso che stasera abbiamo affrontato la partita nei migliori dei modi, l’abbiamo studiata bene. Siamo una squadra che ha tanta qualità, ma a volte facciamo degli errori, non stiamo con la testa giusta. Ma giocando così possiamo mettere in difficoltà chiunque, dobbiamo lavorare, tenere i piedi per terra e possiamo fare grandi cose”.