Allerta meteo, via ai cimeli per Maradona al San Paolo: dove finiranno

L’allerta meteo sulla città di Napoli mette a rischio i tanti gadget e cimeli che la gente ha depositato all’esterno del San Paolo per salutare e omaggiare Diego Armando Maradona. Fortunatamente, il Comune ha giocato d’anticipo.

Già in questi minuti, infatti, addetti della Napoli Servizi stanno rimuovendo buona parte dei gadget in virtù dei rovesci previsti nelle prossime ore. Dove finiranno?

Saranno messi in un magazzino che il Comune ha allestito all’interno del San Paolo con la Napoli Servizi, prima che venga individuato in un secondo momento l’area apposita per l’installazione di un vero e proprio museo. I tifosi, dunque, non perderanno i tanti cimeli dedicati a Diego, ma dovranno pazientare per rivederli.

a cura di Giuseppe Annarumma