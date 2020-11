GdS: “Diego jr ha scoperto del padre a causa di un conduttore televisivo! Lasciatelo in pace”

Incredibile il retroscena svelato da Tancredi Palmeri, collaboratore della Gazzetta Dello Sport. Su Twitter Palmeri ha infatti spiegato come Diego Maradona jr abbia scoperto della morte del padre. Da sempre la vita privata di Maradona è stata sopra le righe ed al centro di speculazioni, e anche in morte il cognome Maradona attira l’attenzione dei media.



“Diego Maradona junior, napoletano figlio di Diego Maradona, è attualmente in terapia intensiva per covid. E sfortunatamente un famoso conduttore televisivo giallo lo ha cercato al telefono per avere la sua reazione, ed è così che Diego jr ha saputo di aver perso suo padre. Lasciate il ragazzo in pace”.