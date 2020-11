La Repubblica: “Nella migliore delle ipotesi siederà in panchina con la Roma”

Secondo l’edizione odierna de “La Repubblica“, Victor Osimhen sarà assente perla sfida di giovedì contro il Rijeka, valida per l’Europa League. L’attaccante nigeriano forse ritornerà in campo per la sfida casalinga contro la Roma:

“Nella migliore delle ipotesi se ne riparlerà per la gara di domenica di campionato contro la Roma, in programma sempre a Fuorigrotta. C’è infatti la speranza che il giocatore possa essere disponibile perlomeno part time, iniziando però dalla panchina. Se ne saprà di più nella seconda metà della settimana. Molto dipenderà da Osimhen e dalla sua capacità di sopportare il dolore. La lussazione alla spalla subita nella sfida tra la sua Nazionale e la Sierra Leone dieci giorni fa continua infatti a farlo penare ed è dunque slittato ancora il ritorno in gruppo del giovane attaccante africano, che nella sua carriera ha tra l’altro già subito un infortunio molto simile a questo due anni fa”.