Petagna: “La sconfitta di oggi non cambia i nostri obiettivi, siamo forti. Terza sconfitta? Sappiamo che manca ancora qualcosina”

Andrea Petagna, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la gara contro il Milan:

“La sconfitta di oggi non deve cambiare i nostri obiettivi, siamo una squadra forte e lo abbiamo dimostrato anche oggi, è mancato un po’ di cinismo. Il mister ha detto che manca il furore agonistico? I responsabili siamo noi che andiamo in campo in primis, dobbiamo mettere qualcosina in più, però penso che abbiamo fatto una buona gara. Ora ci aspetta giovedì una gara importante.

Terza sconfitta al San Paolo? Ne parliamo e siamo consapevoli, però, penso che anche contro il Sassuolo abbiamo perso, ma fatto un’ottima gara, manca quel qualcosina in più che possiamo trovarlo in settimana. Ci stiamo adattando anche al nuovo modulo e già dalla prossima partita si vedranno i risultati”.