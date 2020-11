La Lega Serie A potrebbe aver creare una media company per vendere i diritti tv. Si decide giovedì a Roma

Secondo l’edizione odierna de “Il Corriere della Sera”, la Lega Serie A sta provando a vendere i propri diritti tv creando una media company (la MediaCo):



“Dal Pino ha presentato ai presidenti la proposta di Cvc-Advent-Fsi. Per entrare con la quota del 10% in MediaCo, i fondi hanno alzato l’offerta a 1 miliardo e 650 milioni. Giovedì a Roma si voterà. Le perplessità di Lazio ed Atalanta non preoccupano Dal Pino: <il frutto è maturo>. Difficile basti a sfamare il calcio, strozzato dai debiti”.

