Nazionale, gol di Jorginho! Rigore perfetto dell’ex Napoli, spiazzato Szcesny

Vantaggio della Nazionale al minuto 27! Atterrato Belotti in area, l’arbitro ha concesso un penalty agli Azzurri. Si è presentato dal dischetto Jorginho, ex Napoli, vero specialista del fondamentale. Il centrocampista ha spiazzato il portiere della Juventus Szcesny, calciando alla destra dell’estremo difensore polacco, che aveva scelto l’altra direzione. Continua la quasi totale infallibilità di Jorginho dagli 11 metri: solo 3 rigori sbagliati in carriera.

