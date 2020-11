Ecco cosa fare se vuoi effettuare un pronostico di calcio o sport

Il mondo del betting online è in costante crescita: sono migliaia e migliaia i giocatori che ogni weekend soprattutto in concomitanza con i principali eventi sportivi tentano la fortuna al gioco effettuando un pronostico.

In fondo fare una scommessa, che sia direttamente online su un portale di gioco autorizzato o presso un punto vendita sul territorio, è abbastanza semplice.

Quali sono le cose da fare se volessimo realizzare la nostra prima scommessa? Ipotizziamo che, per comodità, decidiamo di giocare online e che non vogliamo recarci fisicamente presso una sala scommesse di un bookmaker. Questa condizione prevede il fatto che noi siamo già titolari di un conto di gioco con il quale possiamo divertirci e che abbiamo del credito per effettuare una prima scommessa. Diciamo, ad esempio, che abbiamo aperto il conto di gioco sul portale del bookmaker di scommesse Sisal e che nel nostro conto di gioco abbiamo 3 euro che vogliamo puntare per il nostro pronostico.

La prima cosa da fare è accedere alla sezione Scommesse e selezionare la disciplina sulla quale vogliamo scommettere e che può essere basket, calcio, tennis o anche altro. Non appena individuato lo sport andiamo a controllare tutti gli eventi che riguardano proprio quello sport: ad esempio se abbiamo selezionato Calcio troveremo in palinsesto tutti i prossimi eventi di calcio suddivisi per i rispettivi campionati e con le date di riferimento dei match.

A questo punto scegliamo la partita che ci interessa, esempio una partita di Serie A, e verifichiamo quali sono le scommesse di Sisal sulla serie A proposte in palinsesto. Esistono numerose possibilità di scommettere su un match, le principali riguardano per lo più l’esito finale 1-X-2 (dove 1 indica la vittoria della prima squadra, 2 della seconda e X un pareggio), Under o Over (ovvero il numero di gol realizzati durante la partita), Gol o No-gol (ovvero se entrambe le squadre segnano durante il match o se segna solo una delle due), Doppia Chance (ovvero poter puntare sulle doppie di esito 1X, X2 o 12). Oltre a queste scommesse ce ne sono tantissime altre che si possono giocare alcune davvero molto divertenti e particolari come ad esempio indovinare il numero di calci d’angolo durante la partita o se verrà colpito un palo o meno durante il match e così via.

Una volta scelto quale pronostico e per quale partita selezioniamo la quota di riferimento che altro non è che la probabilità che quell’evento possa o meno accadere: se una quota è più bassa in teoria l’evento è più probabile, viceversa una quota più alta tende ad indicare un evento che non è del tutto prevedibile.

Bisognerà quindi ripetere questa operazione per tutti gli eventi che vogliamo caricare in schedina e che completeranno la nostra scommessa. Come vedremo man mano che selezioniamo le partite con le relative quote l’ammontare della nostra vincita aumenterà sempre di più. La quota totale alla fine è moltiplicata con l’importo che vogliamo scommettere: avendo stabilito all’inizio di giocare 3 euro che abbiamo sul conto, la quota della scommessa moltiplicato la puntata darà il totale della nostra vincita potenziale di scommessa.

Non appena conclusa la nostra scommessa basterà dare conferma per vedere la scommessa accettata e giocata. Ovviamente l’importo di vincita è un importo potenziale e verrà vinto solo in caso in cui tutti gli eventi pronosticati saranno effettivamente indovinati.