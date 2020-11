GdS – Altro che scudetto, Gattusso non parla nemmeno del contratto: la sconfitta col Sassuolo fa male e Rino invita all’autocritica

Rino Gattuso si è arrabbiato molto dopo la prima sconfitta, sul campo, arrivata in campionato contro il Sassuolo. Eppure al San Paolo il Napoli aveva approcciato bene alla gara creando tantissime occasioni da gol già nella prima parte di gara. Nella ripresa, poi, un episodio a favore del Sassuolo ha cambiato la gara e gli azzurri non sono riusciti a sfondare il muro neroverde eretto dalla squadra di De Zerbi. Così Gattuso invita alla cautela e alla concentrazione. Ecco quanto scrive La Gazzetta dello Sport in merito:

“Gattuso – prossimo al rinnovo – preferisce non parlare del contratto e invita tutti a evitare discussioni sullo scudetto. Il primo stop vero fa molto male agli azzurri, ma bisogna esser capaci di far autocritica e ripartire”.