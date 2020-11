Duro attacco de La Stampa: “Se Osimhen valesse 80 milioni almeno un gol l’avrebbe fatto”

L’edizione odierna de La Stampa boccia completamente la prestazione del numero 9 partenopeo Victor Osimhen commentando così il suo acquisto:

“Oshimen valesse già ora, domani chissà, gli 80 milioni di euro che il Napoli l’ha pagato, ieri un paio di gol li avrebbe segnati“.

Le parole usate dai colleghi sono un attacco duro per il nigeriano che, nel corso della partita di ieri, non ha offerto una delle sue più brillanti prestazioni da quando veste la maglia azzurra; ma, nel complesso, sembra troppo presto per criticare e troppo presto per ergerlo nuovo campione.