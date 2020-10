CdS – Insigne, si valuta la convocazione col Sassuolo. Mancini tra i primi a chiamarlo dopo il problema fisico

Come conferma il Corriere dello Sport di oggi, grande sospiro di sollievo per Lorenzo Insigne, che dopo la partita di Europa League ha avuto risposte positive dal suo corpo e ha potuto scongiurare il peggio. Solo una contrattura infatti per il capitano del Napoli e la valutazione per inserirlo tra i convocati conto il Sassuolo.

L’entità del problema di Insigne è stata seguita con attenzione, più di forma precauzionale per evitare problemi a lungo termine, dati i tanti impegni ravvicinati del Napoli, tra Europa League e trasferta a Bologna in arrivo. Tra i primi a chiamarlo però c’è stato Roberto Mancini, CT della nazionale, per assicurarsi delle sue condizioni, visto che il raduno dell’Italia sarà tra poche settimane.