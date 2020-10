NAPOLI SASSUOLO PROBABILI FORMAZIONI – Dopo l’ottima prestazione in Europa League contro la Real Sociedad, gli azzurri tornano a concentrarsi sui loro impegni in campionato. Il Napoli sarà difatti impegnato contro il Sassuolo nel match valido per la sesta giornata di Serie A 2020/2021. La partita è in programma per domenica 1 novembre alle ore 18 al San Paolo.

Il Napoli ospita il Sassuolo di Roberto De Zerbi, una delle squadre più in forma della Serie A. Seconda contro terza in classifica, entrambe ad 11 punti, per un match che già si prospetta alquanto interessante.

Entrambe hanno segnato tanto in Serie A dall’inizio del campionato, e 14 e 16 goal sono le squadre finora più prolifiche.

NAPOLI SASSUOLO PROBABILI FORMAZIONI

LA FORMAZIONE DEL NAPOLI

Nonostante la grande varietà in attacco, Gattuso dovrà fare a meno di Insigne infortunatosi nel corso del primo tempo contro la Real Sociedad. Spazio dunque ad Osimhen con al seguito Petagna, Politano e Mertens.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Mertens, Lozano; Osimhen.

ALL.: Gattuso.

A DISP.: Ospina, Malcuit, Mario Rui, Maksimovic, Ghoulam, Demme, Elmas, Zielinski, Llorente, Petagna.

INDISPONIBILI: L.Insigne, Milik.

LA FORMAZIONE DEL SASSUOLO

In attacco, l’uomo più pericoloso rimane Ciccio Caputo. A 33 anni l’attaccante pugliese sta dando il meglio di sé, basti pensare che in campionato ha messo a segno 5 gol in 5 partite.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G.Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D.Berardi, Raspadori, Djuricic; Caputo.

ALL.: De Zerbi.

A DISP.: Pegolo, Turati, Ayhan, Rogerio, Peluso, Magnanelli, Maxime Lopez, Ricci, Bourabia, J.Traore, Boga, Defrel.

INDISPONIBILI: Romagna, Toljan, Haraslin.