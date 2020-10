Juventus, Pirlo ha ricevuto il tapiro d’oro: “Sono fiducioso, mangerò il panettone”

Andrea Pirlo, ex centrocampista ed attuale allenatore della Juventus è stato fermato a Torino da Valerio Staffelli. L’inviato di Striscia la Notizia gli ha consegnato il tapiro d’oro, poiché l’avvio di stagione della sua squadra non è stato convincente, ed il suo posto in panchina potrebbe essere già a rischio. Il tecnico ha però commentato:



“Siamo in rodaggio. Non ho paura di non mangiare il panettone. Sono fiducioso”.

