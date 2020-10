TMW – L’ex Sarri dice addio ai bianconeri: ha firmato la risoluzione

Ufficiale la separazione tra Maurizio Sarri e la Juventus: come riportato da TMW, l’allenatore ex Napoli ha risolto oggi il contratto che lo legava al club piemontese dopo l’esonero dello scorso agosto anche a causa della brutta eliminazione in Champions per mano del Lione.

Ora, per il tecnico una nuova avventura, con la Fiorentina sempre vigile nonostante la fiducia rinnovata di Commisso nei confronti di Beppe Iachini.