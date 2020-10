GdS – Lorenzo Insigne prossimo al rinnovo: l’obiettivo è quello di continuare fino a fine carriera

Lorenzo Insigne è stato il migliore in campo domenica contro il Benevento. È tornato titolare in campionato dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori qualche settimana e ha dimostrato subito quanto può essere importante per questa squadra. Un gol annullato, uno valido (da cineteca) e tanta personalità messa in campo che è servita al Napoli per ribaltare una partita che sembrava stregata. Una gara da capitano vero.

Intanto l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che Insigne e il club azzurro stanno lavorando al rinnovo contrattuale. L’obiettivo, sia del giocatore che del Napoli, è quello di arrivare insieme fino alla fine della carriera del 24 partenopeo.