Zielinski ed Elmas negativi: domani torneranno in gruppo e tentano la Real Sociedad!

Piotr Zielinski ed Eljif Elmas, come quanto comunicato dalla SSC Napoli in questi giorni, sono risultati negativi al tampone.

Secondo quanto dichiarato dalla trasmissione “Marte Sport Live”, in onda su Radio Marte, i due calciatori potranno essere convocabili per la sfida contro la Real Sociedad in quanto domani torneranno ad allenarsi in gruppo, ma ovviamente l’ultima parola aspetterà a Gattuso. Certamente i due centrocampisti sono recuperati e possono essere davvero un’arma fondamentale per i partenopei.