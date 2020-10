Tuttosport: “Con il pareggio nessuno avrebbe potuto strillare allo scandalo”

L’edizione odierna di Tuttosport pizzica il Napoli per la gara di ieri del Vigorito. Il Benevento ha messo in difficoltà gli azzurri che hanno dovuto rimontare il vantaggio sannita per poi soffrire tanto nel finale della gara. Ecco cosa scrive il quotidiano:

“Sino ad allora (fino al gol di Petagna ndr.), il match era stato una questione di famiglia, prima una perla di Roberto Insigne, cui il fratello Lorenzo contrapporrà una sciccheria di sinistro, non certo il “suo” piede. Poi, l’ex spallino l’ha ribaltata, ma se il Benevento l’avesse impattata, nessuno avrebbe potuto strillare allo scandalo”.