CdS – Dubbio tra i pali per Gattuso: uno tra Meret ed Ospina sembra in vantaggio contro il Benevento

Mancano poche ore al derby campano tra Napoli e Benevento. Gennaro Gattuso ha un unico dubbio da sciogliere in merito all’undici titolare da schierare contro i sanniti e riguarda Meret e Ospina. Ecco quanto evidenziato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport“:

“È il momento delle certezze e l’unico dubbio, pure stavolta, ondeggia tra i pali, perché la differenza tra Meret ed Ospina è proprio minima, rientra semplicemente nella “filosofia” spicciola di un calcio che deve decidere se premiare la capacità di usare le mani o quella di rifugiarsi anche nei piedi, di chi è destinato a parare”.

“È scritto tra le pagine bianche di questa stagione, che si procederà per sensazioni settimanali, per condizione di forma, per esigenze della partita, che a Benevento può essere diversa e rischia di consentire meno palleggio difensivo: sarà per questo che Meret sembra (ma sembra) in vantaggio di un niente. Però sono dettagli, mentre nella penombra si scorgono Zielinki ed Elmas: chissà quanto piacerà a Gattuso potersi perdere nell’abbondanza”.