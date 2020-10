CLASSIFICA – Napoli che soffre, ma vince a Benevento: è secondo in classifica!

Dopo una partita sofferta il Napoli riesce a sbancare lo Stadio Vigorito di Benevento e porta a casa una vittoria per 1-2. In rete entrambi i fratelli Insigne, oltre alla rete decisiva di Andrea Petagna.

Con questa vittoria il Napoli vola verso le parti altissime della classifica. Ufficialmente il Napoli si trova a 11 punti in 5 partite, ma è ben nota la vicenda relativa al 3-0 a tavolino con relativo punto di penalizzazione per la partita non disputata a Torino contro la Juventus.

Di seguito la classifica attuale: