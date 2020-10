Lapo Elkann: “Amo Napoli, vederla a ferro e fuoco mi rattrista. Il disagio non giustifica la violenza”

Utilizza il suo profilo Twitter Lapo Elkann, noto personaggio pubblico legato alla Fiat, alla Juve e alla famiglia Agnelli, per commentare i fatti di Napoli. Già da tempo Lapo aveva mostrato affetto social per la città e in questi minuti ha espresso una sua posizione sugli scontri di ieri:

“Sapete quanto ami Napoli. Vederla a ferro e fuoco mi RATTRISTA. Il disagio NON può e non DEVE MAI Giustificare la Violenza. TUTTA la mia solidarietà alle forze dell’ordine che Rischiano la VITA per il Nostro Bene. Come gli Infermieri e i Medici sono loro i Nostri EROI”.

