Repubblica – Corbo: “Il Napoli si è adagiato troppo! Un milione di passaggi inutili, Lobotka e Koulibaly i peggiori. Gattuso ha le sue colpe”

Antonio Corbo, giornalista della Repubblica, ha commentato ai microfoni di Radio Marte la sconfitta del Napoli in Europa League. Molto duro il giornalista, che ha individuato le cause della sconfitta nella poca incisività degli azzurri e in scelte tattiche sbagliate. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione.

“Troppi elogi per il Napoli? Relativamente. Ieri c’è stato un problema tattico. Si è rivisto il Napoli incapace di battere le squadre chiuse in difesa, con un centrocampo poco propositivo e che non riesce a chiudere gli avversari. La difesa ha le sue colpe, Koulibaly vuole fare Beckenbauer ma ha perso di nuovo la concentrazione come l’anno scorso. Gli azzurri devono capire che per vincere ci vuole compattezza e velocità, loro si siedono idealmente su un divano. Lobotka è l’apoteosi di questa caratteristica, un inno all’inutilità. Un milione di passaggi tutti inutili”.

“Gattuso ha le sue responsabilità. In una partita da favoriti, non ha senso mettere Hysaj che è difensivo, meglio Rui. Inutile inoltre mettere Insigne, non era la sua partita e non era in condizione. Ci vuole un po’ di attenzione. Nel calcio bisogna ragionare”.