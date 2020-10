Serie C, il pres. Ghirelli: “Juventus-Napoli come Potenza-Palermo? C’è una differenza”

Francesco Ghirelli, Presidente della Lega Pro, è intervenuto a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show. Ecco quanto evidenziato:

“Ho avuto 19 situazioni diverse di contagio. Come le regoliamo? Con il protocollo, con il buon senso, con la disponibilità dei club in un patto di civile sostegno, in modo tale che nessuno possa lamentarsi. Il nostro protocollo è simile, con un bonus già usato dal Palermo.

Nello stesso giorno di Juventus-Napoli noi abbiamo avuto Potenza-Palermo che doveva esser disputata con l’utilizzo dei mezzi pubblici. Non c’è grande differenza dal punto di vista dei protocolli. Noi siamo Lega di Serie C, siamo quelli della Cassa Integrazione. Ogni Lega sta valutando il suo Piano B e Piano C, anche la Serie A immagino stia provvedendo”.