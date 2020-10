Da Milano – Inter e Milan su Maksimovic: l’agente incontrerà il Napoli nelle prossime settimane

Stando a quanto dichiarato da Calciomercato.it, Maksimovic, in scadenza a giugno 2021, sarebbe scontento: non del suo rapporto con Gattuso né delle prospettive del Napoli stagionali, ma del suo impiego nei progetti di Gattuso e del modo in cui la coppia Koulibaly-Manolas potrebbe minare le sue ambizioni.

Questo sarebbe il motivo per il quale è atteso a Napoli Fali Ramadani, agente del centrale. Un arrivo previsto tra la fine del mese di ottobre e gli inizi di novembre. Ci sarà, in tal senso, anche un incontro con il club azzurro: oltre a Milan ed Inter, Ramadani spiegherà che sono concreti anche gli interessamenti di Valencia e Marsiglia. Al momento, tutte le ipotesi sono aperte, ma con un rinnovo da tempo sul tavolo e mai concretizzato che perde percentuali di realizzazione.