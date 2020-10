Auriemma: ” L’idea dello scudetto ha frenato il Napoli contro l’AZ”

Il Napoli parte male in Europa League e cade al San Paolo contro l’AZ Alkmaar. A SportMediaset, Raffaele Auriemma commenta così la sconfitta degli azzurri:

“L’Europa League è la causa del risultato negativo del Napoli, perché a nessuno piace la fase a gironi. A questo Napoli ora più che mai. È un fatto inconscio, i calciatori non è che non giocano perché non hanno voglia ma perché ora sono concentrati sul campionato”.

“Se tutti dicono che gli azzurri possono lottare per lo scudetto perché dovrebbero dare importanza a una partita della parte B dell’Europa? L’idea dello scudetto è stato il maggior freno per il Napoli“.