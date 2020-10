Di Lorenzo a Sky: “Abbiamo imposto il nostro gioco, peccato per il risultato. Coronavirus? Troppo facile dire che ci ha distratto questo”

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la gara persa contro l’Az Alkmaar, prima giornata del girone F di Europa League, finita:

“Mancanza lucidità? Penso che abbiamo fatto la nostra partita, imposto il nostro gioco come vuole il mister, siamo stati poco concreti, ma la prestazione c’è stata. Dispiace per il risultato perché abbiamo dominato.

La squadra ha fatto la prestazione, i complimenti dei giorni scorsi non hanno inciso. Ripeto, dispiace per il risultato, guardiamo avanti che tra pochi giorni giochiamo subito.

Coronavirus? Siamo abituati con queste situazioni, periodo complicato per tutto il calcio, troppo facile dire che ci ha distratto questo. La gara l’abbiamo giocata bene e abbiamo avuto anche qualche occasione.

Sappiamo che è un girone difficile con squadre che giocano bene a calcio e che stano facendo bene nel loro campionato. Volevamo partire bene, con una vittoria in casa, non ci siamo riusciti, ma cercheremo dalla prossima partita di recuperare. Ci teniamo a fare bene in questa competizione.

Si sono difesi bene cercando di partire in contropiede e dispiace subire gol sull’unica occasione che hanno avuto”.