NOS – Otto nuovi positivi per la prima squadra dell’AZ: si può pensare al rinvio della partita?

Secondo i giornalisti olandesi di NOS, i casi di coronavirus per la prima squadra della prossima avversaria del Napoli in Europa League, l’Az Alkmaar, sarebbero saliti a 12. E’ infatti giunta notizia che ai 4 positivi confermati venerdì se ne aggiungono altri 8 di questa mattina, raggiungendo quindi un numero elevato di contagi. Nonostante le norme UEFA, il rischio di giocare e di creare un nuovo focolaio è forte. Forse, in una situazione così delicata, sarebbe opportuno non giocare e rinviare la sfida.

