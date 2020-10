Sky, Piccinini: “Bakayoko ha completato una rosa che farà paura a tutti. Osimhen ritratto del Napoli: come un ragazzino al Luna Park”

Durante il noto appuntamento della tarda domenica sera su Sky Sport, con il programma Sky Calcio Club, il noto giornalista e opinionista della trasmissione Sandro Piccinini ha elogiato il Napoli di Rino Gattuso in questo modo, dopo la sonora vittoria per 4-1 contro l’Atalanta:

“Il Napoli non ha giocato contro l’ultima squadra, Gattuso ha preparato benissimo la partita. Il Napoli sta benissimo, Osimhen è un po’ il ritratto di questa squadra. Sembra un ragazzino al Luna Park, rappresenta davvero il momento che sta vivendo il Napoli. Complimenti al Napoli per aver trovato un equilibrio nonostante il modulo molto offensivo, Lozano e Politano ieri sono stati eccezionali in questo. Grande Bakayoko, nonostante non giocasse da 7 mesi: ha completato una rosa che può far paura a tutti“.