Alvino: “Mertens è fondamentale per questo Napoli, cambia ruolo e trova stimoli. Lavoro straordinario di Gattuso”

Il noto giornalista napoletano Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni di Canale 8 parlando del Napoli e di Ciro Mertens. Piovono complimenti al calciatore belga ed al mister Gennaro Gattuso. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione:

“Questo Mertens ti ruba l’occhio, si preoccupa del gioco della squadra, contro l’Atalanta al goal di Lozano esulta da solo come un ragazzino. Mertens nasce esterno, si trasforma in centravanti e adesso ditemi voi in che ruolo gioca, potremmo chiamarlo sotto-punta.

Questa è una squadra vera, lavoro straordinario di Gattuso. Per il modo in cui gioca, si deve molto a Mertens ed anche per il modo in cui si è ambientato Osimhen”