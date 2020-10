Dybala in panchina contro il Crotone, Tuttosport rivela: “Duro scontro con Paratici negli spogliatoi”

Paulo Dybala sta facendo alquanto discutere nelle ultime ore, al centro dei discorsi c’è il suo mancato schieramento contro il Crotone nella partita di ieri pareggiata dalla Juve. L’argentino ha mostrato il suo disappunto pubblicamente lasciandosi scappare un like, poi rimosso successivamente, al commento della giornalista Fabiana Della Valle: “Mi chiedo che senso abbia aver portato Dybala a Crotone, se non per fargli mettere minuti nelle gambe. Se non era in condizioni di giocare, non era più logico lasciarlo a Torino ad allenarsi?”.

Oggi il mistero si infittisce, secondo quanto riportato da Tancredi Palmieri si parlerebbe addirittura di un duro scontro negli spogliatoi tra Dybala e Paratici. L’indiscrezione è stata svelata nell’edizione odierna di Tuttosport.

Secondo Tuttosport, duro scontro negli spogliatoi tra Dybala e Paratici — Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) October 18, 2020